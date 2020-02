Suoni dal Buio: Susanna Buffa e Ludovica Valori in concerto

Dopo il sold out della prima presentazione, Susanna Buffa e Ludovica Valori tornano nel bellissimo spazio della Galleria Sonora di Roma per riproporre al pubblico il loro nuovo album "Suoni dal Buio - canti popolari di donne che resistono". Il disco, nato da uno spettacolo concepito per il Festival molisano Rocciamorgia, di quella dimensione live ha voluto conservare l'immediatezza, l'atmosfera e l'essenzialità. Con questo lavoro Ludovica Valori e Susanna Buffa hanno voluto assecondare il loro desiderio di riscoprire un repertorio vocale popolare meno conosciuto, risuonando e porgendo quei canti così come sono, mantenendone per quanto possibile l'integrità.

L'album comprende canti della tradizione orale assieme ad alcuni episodi di musica d'autore che alla tradizione si ispirano,

in una successione che accosta stornello e canto narrativo, saltarello e serenata, canzone con accompagnamento strumentale e canto per sola voce. Prodotto dalle due musiciste, è uscito il 10 gennaio 2020 su cd fisico e su tutte le piattaforme digitali ed è stato registrato, mixato e masterizzato da Matteo Portelli allo studio "The White Lodge" di Roma nell'ottobre 2019.



Dall'oscurità profonda della fatica, dell'emigrazione forzata, della violenza subìta nei passati due secoli dalle classi subalterne, emergono voci resistenti che si esprimono attraverso la forza del canto di tradizione popolare.

Susanna Buffa, voce e chitarra, e Ludovica Valori, voce, fisarmonica e trombone, fanno da guida in questo viaggio dal buio verso al luce le cui tappe sono i canti narrativi e quelli del lavoro, le serenate e i canti di lotta. Tra le fonti emergono alcune tra le figure femminili più influenti del folk italiano: Italia Ranaldi, Graziella Di Prospero, Caterina Bueno, Giuseppina Romano, per una ricerca musicale e sonora che si estende alle regioni del centro Italia, con riferimenti agli archetipi del canto narrativo nordico e con particolare attenzione al repertorio rurale.



Susanna Buffa (Roma, 1966). Cantante folk, musicista, giornalista musicale, inizia a calcare i palchi nel 2006 al fianco di Lucilla Galeazzi, protagonista assoluta del nostro folk revival. Dopo questo incontro, inizia ad approfondire la conoscenza del canto popolare di tradizione orale del centro Italia, con particolare attenzione per la musica popolare dell'Umbria. Coinvolta in diversi progetti di Lucilla Galeazzi, con lei in duo ma anche nel suo ensemble vocale Levocidoro, con queste ed altre formazioni si esibisce in Francia, Belgio e Lussemburgo. Come vocalist ha collaborato con artisti folk come Raffaello Simeoni e musicisti della scena elettronica, sperimentale e underground tra cui il compositore Teho Teardo e i musicisti Eugenio Valente e Marco Machera con cui ha fondato il progetto The Batts, il musicista italo-olandese Tenedle e la rock band Guignol. Con Eugenio Valente ha composto la musica per il cortometraggio "Lavender Braid" della regista californiana Magdalena Hill (2016). Nel 2017 ha fondato il collettivo "TerreDonne", che riunisce artiste e musiciste impegnate a sostegno delle popolazioni colpite dai sismi del 2016 e 2017.

Recente la sua collaborazione come vocalist con il compositore e produttore inglese Andrew Powell (Alan Parson PJ, Kate Bush) per la OST del corto "Here we go again Rubinot" (Kronos Records, 2018).



Ludovica Valori (Roma, 1970). Conseguiti il diploma di solfeggio e il diploma di compimento inferiore di pianoforte presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, si dedica in seguito allo studio della fisarmonica, delle tastiere e del trombone con particolare interesse per la musica popolare. Nel 1999 entra a far parte della Titubanda partecipando a numerosi festival in Italia, Spagna, Francia, Stati Uniti, Serbia, Bosnia, Croazia.



Ha collaborato con importanti formazioni della scena folk rock italiana tra cui Ardecore, BandaJorona, Her Pillow.

Ha partecipato a concerti e registrazioni con svariati cantautori italiani tra cui Nada Malanima, Momo, Raffaella Misiti e ha realizzato spettacoli ed eventi assieme agli attori Donatella Mei, Stefano Vigilante e Paolo Pesce Nanna.

Dal 2007 è fisarmonicista, trombonista e pianista delle Nuove Tribù Zulu e ha partecipato con loro al progetto "Now - Nomadic Orchestra of the World", un'inedita e originalissima fusione tra musicisti italiani e indiani: di ottobre 2019 è il nuovo album con composizioni originali "Rosa e Fuoco" uscito per Squilibri Editore.

Assieme al contrabbassista Paolo Camerini ha fondato nel 2012 il duo Traindeville con il quale ha realizzato due cd e due singoli con numerosi videoclip, portando avanti una intensa attività concertistica in Italia, Lussemburgo, Belgio, Francia, USA, India ed esibendosi di recente per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni ufficiali della Giornata della Memoria 2020.



