Sunset Tuscolo Festival 2019

Torna il Sunset Tuscolo Festival, il festival culturale e artistico, ideato dall'Associazione Culturale Legamenti nel 2014, ormai arrivato alla sua quinta edizione. La manifestazione, quest'anno, va in scena nell’ambito della nuova gestione del Parco Archeologico e Culturale di Tuscolo a cui partecipano varie associazioni del territorio guidate dalla Cooperativa “Iperico - Servizi per la Cultura”, la quale punta a rivalorizzare il Tuscolo come spazio condiviso e partecipato dai cittadini.

Sunset Tuscolo Festival, edizione 2019

Così, a un anno di distanza dalla scorsa edizione, torna il Sunset Tuscolo Festival nel cuore del Parco Archeologico Culturale di Tuscolo. Il festival si svolgerà nel weekend del solstizio d’estate - precisamente dal 21 al 23 giugno 2019 - e quest’anno come non mai la sua programmazione è stata pensata in comunione con l’habitat naturale circostante.

Da qui l’idea di HABITART, ovvero di un festival artistico che dialoga con la natura, si inserisce nei suoi spazi e si plasma fino a fondersi con essa. Alla base vi è proprio il concetto di arte in quanto forma che modifica lo spazio e il tempo creando un rapporto diretto e simbiotico fra il linguaggio dell’arte e la natura stessa. È dunque in quest’incontro elevato tra arte e ambiente che nel loro modo di agire e interagire realizzano un’intimità viscerale e radicale, che si crea una vera e propria affinità elettiva. L’idea del festival è quindi quella di entrare in un habitat immobile e di modificarlo attraverso interventi artistici e culturali, ricercando delle nature affini che incontrandosi possano compenetrarsi e determinarsi reciprocamente.

