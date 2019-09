Sunrise Markets, concerto di Gianluca D'Alessio & Band

Il prossimo 20 settembre 2019 si svolgerà il secondo appuntamento inaugurale della nuova e 8° edizione della Rassegna Musicale Vitala Festival presso il Teatro San Genesio di Roma. Per la prima volta a calendario, un grande concerto-evento, Sunrise Markets, presentato da Gianluca D’Alessio & Band.

Sunrise Markets è il secondo progetto discografico del versatile e raffinato chitarrista Gianluca D'Alessio, un titolo che dà vita al suo viaggio musicale composto non solo di note ma soprattutto di sensazioni e colori ispirati dalle sfumature della vita metropolitana di Londra, dove l’album è stato concepito, spaziando attraverso varie sonorità, dal Rock progressive, a brani più Fusion e acustici.

Disponibile dal 30 giugno 2018, l’album è distribuito dall’inglese Burning Shed (distributore anche per Jethro Tull, King Crimson, Peter Gabriel, ecc...) ed è la sintesi delle ultime esperienze internazionali di Gianluca D’Alessio, che trovano sfogo nella title track “Sunrise Markets” originata dai colori del mercato di Camden Town. Innumerevoli sono i musicisti che hanno collaborato con Gianluca per questo album tra cui nomi di spicco del panorama musicale mondiale come Gavin Harrison (King Crimson, Porcupine Tree, Claudio Baglioni) e John Giblin (Paul McCartney, Simple Minds, Phil Collins).

Durante la serata del prossimo 20 Settembre, il chitarrista e la band proporranno oltre ai brani originali dell’album anche dei grandi classici della musica Rock Progressive e non solo, costruendo così un vasto repertorio. Ad accompagnarlo in questa serata unica, una band di musicisti affermati che vantano numerose collaborazioni di prestigio e l’estesa, potente vocalità del bravissimo cantante Riccardo Rinaudo.

Un appuntamento da non perdere!

La Band:

GIANLUCA D'ALESSIO, chitarra

LUCA FARERI, batteria

LORENZO TRINCIA, basso

LUCIANO ZANONI, tastiere

RICCARDO RINAUDO, voce

www.gianlucadalessio.com



|INGRESSO CONCERTO: Intero 15€ (include primo drink al bar del foyer); Ridotto 13€ (studenti/bambini).

Info/prenotazioni: 347-8248661; wonderwallenter@gmail.com

Si consiglia la prenotazione.