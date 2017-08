Tuffo negli anni '50: c'è Summertime Boogie

Giusto - Gianicolo in Musica In collaborazione con Lalla Hop e Dj Arpad presenta: SUMMERTIME BOOGIE 2017. Un'esplosione di suoni, balli, atmosfere che vi catapulteranno direttamente nell'America degli anni 50. Musica dal vivo e djset per ballare fino allo sfinimento. Rock'n'roll, jive, boogie woogie, rhythm'n'blues, doo wop e rockabilly.



Lunedì 28 agosto in concerto RICKY RIALTO & THE GREEN RATS. Il mix tra ottima musica e tanto divertimento è la formula di questa formazione capitanata da Ricky Rialto.

Voce e chitarra acustica, Ricky Rialto ha suonato insieme ad alcuni grandi artisti e ha tenuto concerti in Europa e negli Stati Uniti d'America, tra i tanti locali menzioniamo il Brooklyn Bowl di New York City. Un suo brano e' entrato a far parte del film di Kevin Spacey "Elvis & Nixon".

E' accompagnato in questa occasione dai Green Rats: Al Compassi al contrabbasso, Emanuele Wild Luzi alla chitarra, Lollo Francocci alla batteria. Pista in legno per ballare e Ingresso gratuito.

Dalle 19:00 aperitivo in compagnia delle selezioni anni 50 di Lalla Hop e dj Arpad

inizio concerti ore 21:30