Summer Relax al Parco Cinque Sensi di Vitorchiano

Il bosco del Parco Cinque Sensi a piedi scalzi di Vitorchiano ospita, il 7 luglio 2019, la prima tappa del Summer Relax 2019, una giornata speciale dedicata al benessere, al relax e alla riflessione immersi nella pace del bosco.

Il programma del "Summer Relax"

Dalle 10:00 del mattino fino al tramonto si alterneranno una serie di eventi-appuntamenti per tutti coloro che amano concedersi il lusso essenziale di prendersi cura di sè. Il benvenuto viene dato agli ospiti da Simona Marini, riflessologa e scrittrice" e da Silvia Vitiello, psicoterapeuta ed esperta di mindfulness, che darà il via ad alcune sessioni della durata di circa 40 minuti ciascuna.

Immersi nel bosco, protetti dalle chiome degli alberi, la disciplina esprime tutta la sua capacità di rafforzare la consapevolezza di stare nell'esperienza. Il mindfulness si basa infatti sulla pratica meditativa e sull'auto-osservazione dei propri schemi automatici di reazione e aiuta a interconnettere mente e corpo.

La presentazione del libro dell’autrice Simona Marini del libro “Donne Coraggiose Come TE – Manuale di sopravvivenza per PMA” è in programma nella tarda mattinata, al termine dei cicli di mindfulness.

Dopo il buffet, allestito presso il campo base del bosco, si entra nel vivo del Summer Relax con il classico percorso sensoriale a piedi scalzi del Parco Cinque Sensi seguito da un'esclusiva esperienza di Pranayama, lo yoga del respiro con Bachan Kaur, insegnante oga dall'esperienza decennale. Seguirà il bagno di gong nel bosco; un'ora di massaggio sonoro vibrazionale, guidati dagli operatori olistici del suono Chiara Leone ed Enzo Milone.

Alle 19:00 cena biovegetariana.

Costo dell'intera giornata: 30 euro a persona per tutte le attività, con un pasto a scelta

Per informazioni: benvenuti@parcocinquesensi.it

Tel/WhatsApp: 373 7268 957