Sulle tracce dell'evoluzione umana: le impronte di Laetoli

Conferenza del Prof. Giorgio Manzi (Sapienza Università di Roma - Direttore Polo museale Sapienza). Ossa e denti fossili possono raccontarci molto su vari aspetti dell'evoluzione umana, ma le impronte rappresentano un caso a sé. Come un'istantanea su una scena preistorica, forniscono dati sulla biomeccanica della locomozione, sulle dimensioni corporee, rivelano indizi sulla variabilità tra individui, permettendo in certi casi persino di formulare ipotesi sulla struttura sociale e sulle strategie riproduttive degli organismi estinti. Una nuova pista di impronte di ominidi bipedi scoperte a Laetoli in Tanzania, indicano la presenza di una marcata variabilità morfologica tra i nostri antenati di 3.6 milioni di anni fa e aprono nuove prospettive sullo studio del loro comportamento sociale. INFO & COSTI : Per i non iscritti all'Associazione è prevista una quota di ingresso di € 5,00, mentre per gli iscritti e studenti di € 3,00. Gratuito per studenti della Sapienza Università di Roma e dell'Università degli Studi Roma TRE. L'iscrizione all'Associazione Hipparcos prevede una tessera annuale: 50 € per il I anno, 30 € per il rinnovo annuale. CONTATTI - Telefono: 3299864826 Email: info.hipparcos@gmail.com"