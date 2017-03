Sulle prime orme pubbliche di Caravaggio

Uno dei più significativi pittori della storia dell'arte, Michelangelo Merisi da Caravaggio, ha lasciato l'eco della sua vita avventurosa particolarmente in un isolato e in una chiesa dove potremmo insieme scoprire, riscoprire, ed ammirare i suoi primi capolavori esposti al pubblico di Roma agli esordi del XVII secolo ed interrogarci sul suo significato storico-artistico. Costo: 5 Euro (gratuita per under 18 accompagnati da un adulto) Durata: max. 1 ora Partecipanti: massimo 20 persone, pertanto è obbligatoria la prenotazione Per prenotare la visita inserire i dati qui: https://goo.gl/forms/TdxdE8VznbF8vYHv2 Appuntamento: presso l'entrata di palazzo Giustiniani - si prega di arrivare 10 minuti in anticipo. Per informazioni: info.guiderosse@gmail.com