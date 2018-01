Sulle orme de “I primitivi” ad Explora. Alla scoperta delle impronte degli ominidi e degli animali preistorici, un laboratorio in compagnia dell’archeologo Francesco Farina, in occasione dell’uscita nelle sale del film di animazione della Aardman “I primitivi”, per vivere una fantastica avventura in compagnia di Dag, Grugno, Ginna e i loro simpatici amici cavernicoli.