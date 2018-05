Dopo il successo della seconda edizione della rassegna eno-culturale “Di calice in calice”, arriva un nuovo evento targato Punto Touring di Roma e Magazzino Scipioni. “Suggestioni di Francia tra vino e poesia”: si chiama così il nuovo format rivolto ad appassionati di vino e versi.



L’iniziativa è una cena poetica alla scoperta dei vini francesi della Loira. Per ogni portata del menù un vino diverso. si inizia da un Viaudière Chenin blanc 2016 che accompagna una millefoglie di bufala con composta di pomodoro verde, si passa poi a Jacolin Menetou-Salon Cuvèe des Bènèdictins Rouge 2015 Pinot Noir abbinato a un taboulé con asparagi e prosciutto di Norcia. Sarà poi un Viaudière Anjou Rouge Tuilè 2015 Cabernet Franc ad accompagnare la terza portata che sarà un galletto alla cacciatora. Chiude un Viaudière Primavera 2016 Sauvignon abbinato delicatamente a un’insalata di ceci e fragole.



Ma non di solo pane vive l’uomo. Ed ecco che vino e poesia diventano ingredienti primi di una cena che recupera la dimensione poetica e narrativa del vino attraverso degustazioni guidate dal Sommelier del wine bar Magazzino Scipioni e incursioni letterarie a cura di Viviana Bello, che si porranno in essere come veri e propri brindisi poetici. Dal poeta maledetto Baudelaire, che del vino ci canta l’anima, sino a Villon, per cui la voglia di bere diventa talmente spirituale da invocare la Vergine, passando per il vino triste di Richepin e per il poeta brillo che insultava l’Universo di Rimbaud.