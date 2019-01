Suggestioni Barocche in Laguna al Teatro Anfitrione

I Furiosi Affetti - Orchestra Barocca di Roma e il tenore Roberto Manuel Zangari presentano un concerto dedicato alla musica del Seicento e del Settecento veneziano. Saranno eseguite arie tratte dalle più belle opere di Monteverdi, Cavalli e Vivaldi.

Un curioso intermezzo sarà offerto dal Concerto in Do Maggiore per Mandolino, Archi e Basso Continuo di Antonio Vivaldi, interpretato dalla solista Olena Kurkina.

A guidare l'orchestra Prisca Stalmarsky, violinista di fama internazionale, grande esperta della prassi strumentale barocca e attualmente attiva fra Parigi e Berlino.



Si consiglia la prenotazione sul sito

https://www.furiosiaffetti.it/suggestioni-barocche-in-laguna-roma-3-febbraio-2019/