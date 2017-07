Il ritmo dei Sud Sound System sul palco dell'Ex Dogana

Sud Sound System in concerto a Roma. “Eternal Vibes” è il nuovo album dei SUD SOUND SYSTEM, in uscita il 30 giugno in tutti i digital store e negozi di dischi per Salento Sound System Record e distribuito da Believe.

Sud Sound System a Roma

Sul palco del Viteculture Festival, il nuovo evento dell’estate romana. A tre anni dal loro ultimo lavoro i SUD SOUND SYSTEM sono tornati con il loro decimo album dopo essersi esibiti nelle maggiori capitali europee e per la prima volta in Giamaica. 16 tracce cariche di emozioni e messaggi che li confermano ambasciatori del reggae in Italia e nel mondo e rappresentanti delle inconfondibili sonorità Made in Salento.