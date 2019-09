La Suburra, il quartiere popolare dell’antica Roma

Con una passeggiata nel cuore del più vasto e popoloso quartiere dell’antica Roma, l’Associazione “Esperide” vi farà rivivere la storia della città eterna.

L’antico quartiere della Suburra si sviluppava tra Quirinale, Viminale ed Esquilino, fungendo da borgo suburbano della primitiva città situata sul Palatino; proprio per questo il nome Suburra, dal latino suburbium, sta a significare al di fuori dell’Urbs.

Questo quartiere, che oggi corrisponde grosso modo al rione Monti, era la parte più popolare dell’antica Roma: un dedalo di viuzze, botteghe, mercati, insulae, ma anche luoghi malfamati, bettole e vicoli bui, peraltro abitato da gladiatori, mimi, cortigiani, prostitute e numerose famiglie plebee. La vicina area dei Fori imperiali era separata dalla Suburra da un’imponente muraglia dell’età augustea (oggi unica traccia concreta dell’antico quartiere), per essere protetta dai continui incendi provenienti dai casamenti popolari del suburbium. Si percorrerà l’antica strada dell’Argiletum, che collegava la Suburra ai Fori imperiali (ovvero le attuali vie Leonina e della Madonna dei Monti) e, in corrispondenza di vicolo del Pozzuolo, si avrà l’occasione di ammirare da vicino un raro esempio di un palazzo medievale, peraltro ancora dotato di un balcone ligneo e della canna fumaria esterna dell’antico camino, il quale permetterà di rievocare la struttura urbana della Roma medievale. La passeggiata proseguirà alla scoperta di numerose altre meraviglie dell’antica area popolare.

La durata della visita sarà di un’ora e mezza circa.

Per ulteriori info visita il sito: http://esperide.it/la-suburra/

APPUNTAMENTO: Via Tor de’ Conti (sotto la Torre dei Conti di Segni), mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

CONTRIBUTO PER LA VISITA: 10.00 euro intero, 6.00 euro per i già tesserati. Per gruppi di minimo 15/20 partecipanti, potrà essere incluso l’utilizzo degli auricolari al costo di 1,50 euro

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3498926716–-3394750696- 3331125444. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.

COME ARRIVARE: Metro B – Colosseo o Cavour, Linea bus atac 117, 75 – fermata Cavour/Ricci, Linea bus atac 87, 51, 85 – fermata Fori imperiali