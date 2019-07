Subiaco Folk Festival 2019

Il Subiaco Folk Festival “Popolarea” sono canti d’amore, di lavoro e di fatica, è un lungo viaggio nella musica popolare.

Il 2-3 agosto 2019 torna a Subiaco uno evento unico nella zona e di grande spessore, un appuntamento imperdibile per residenti e appassionati.

L'evento organizzato dall'associazione Officina Unonove in collaborazione con il Comune di Subiaco, vuole essere un’occasione di aggregazione e di svago per i cittadini e turisti che dal pomeriggio riscoprono un’atmosfera fatta di sapori e profumi di un'antica comunità in un borgo medievale che diventa il palcoscenico straordinario della kermesse, il Ponte di Sant’Antonio. Questo evento è unico nel suo genere nell’area del sublacense, rappresenta il battito genuino e puro della terra di appartenenza.

La musica che proponiamo è caratterizzata dal ritmo frenetico e coinvolgente che crea un'atmosfera magica che per tutta la sera unisce il pubblico nel nostro splendido borgo.

Un evento che coinvolge positivamente giovani e meno giovani. I concerti inizieranno alle ore 21,30 e l’ingresso è gratuito.

Si esibiranno sul palco di questa settima edizione:



2 agosto 2019: RADICI NEL CEMENTO in apertura si esibiranno “Friday Night Vibes”;

3 agosto 2019: LOS 3 SALTOS in apertura suonerà “Falzone”;