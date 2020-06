Subbacultcha, alternative clubbing italiano a Snodo Mandrione

Nel rispetto delle norme di distanziamento, Roma riprende a danzare. Dopo 4 mesi di silenzio, il 2 luglio lo farà con Subbacultcha, il più longevo evento clubbing di sottocultura d’Italia che per la prima volta arriva nella nuova location estiva della capitale: Snodo Mandrione Estate, in via del Mandrione 63.

Subbacultcha è il più longevo evento clubbing di sottocultura alternativa in Italia. Dopo un’esperienza diretta dei fondatori, tra cui Tiziano Rizzuti, a Londra e Los Angeles, il “subba” importa il concetto di alternative clubbing. Si parte dal concetto della “serata rock” per arrivare a un contenitore di tutte le declinazioni della musica alternativa in risposta al mainstream commerciale.

Contaminare per creare un’unica scena era uno degli obiettivi del primo Subbacultcha nel 2004, spirito mantenuto vivo ancora oggi. Nel dance floor il subba propone un dj set fondato su un mash-up in continua evoluzione, conservando ben salde anima e radici.

Nel corso di oltre un decennio di attività, Subbacultcha ha influenzato il clubbing romano e nazionale e ora, per tornare a muovere la capitale, ha scelto lo spazio inaugurato per la nuova estate capitolina: Snodo Mandrione Estate.

Oltre ai dj set Subbacultcha propone performance e concerti live, supportando band e musicisti indipendenti nazionali e internazionali.

Snodo Mandrione è un Circolo ARCI, la serata del 2 luglio è a ingresso gratuito con tessera ARCI. Orario 00.00 - 3.00. È sempre consigliata la prenotazione. Info e prenotazioni: www.snodomandrione.net