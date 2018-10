Sub Rosa al Teatro Studio 5

In una storia senza tempo un Marchese, rinchiuso nel suo castello da vent'anni, decide di tornare in società e lo fa inviando una lettera al suo caro amico conte. Compone però una lettere assurda, paradossale ed enigmatica. Perché? Perché ha paura di non essere compreso e cerca di mascherare questa sua angoscia con confusi riferimenti, domande singolari e una pessima calligrafia.

Tra colpi di scena e profonda ironia nasce un monologo intenso, divertente, profondo e unico nel suo genere.

"Sub Rosa": L'espressione è estrapolata dalla frase latina: “sub rosa dicta velata est.”

Nell'antichità, la rosa era il fiore dedicato ad Horus, dio del silenzio per Greci e Romani. Pertanto, quando veniva posta una rosa su un tavolo, i presenti erano obbligati a non divulgare quanto era stato detto o ascoltato.