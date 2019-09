Su Generis, rassegna di Teatro Sociale al CineTeatro L'aura

Il CineTeatro L'aura è lieto di proporre la prima edizione di SU GENERIS, la rassegna di Teatro Sociale che affronta il tema della diversità, la diversità intesa in tutti i suoi aspetti: sessuale, razziale, culturale, etnica… fino ad arrivare alla discriminazione della diversità e alla violenza sulla diversità. Da martedì 17 a domenica 22 settembre 2019 ogni sera uno spettacolo diverso per affrontare un tema importante.



Iniziamo la nuova stagione il 17 settembre 2019 alle ore 21:00 con ‘Mamma. Piccole tragedie minimali’, di Annibale Ruccello. Si tratta di uno spettacolo suddiviso in 4 episodi (‘Le fiabe’,’ Maria di Carmelo’, ‘Il mal di denti’ e’ La telefonata’) in cui il tema centrale, è il racconto della maternità affrontato da diverse prospettive. Ecco gli spettacoli in programma



MAMMA martedì 17 settembre alle ore 21 di A. Ruccello: la differenza nel femminile, il rapporto tra femminilità generatrice della madre e le sue creature. Una madre che genera ma che è sempre pronta a divorare.



BRUCIATI mercoledì 18 settembre alle ore 21:00: le differenze in famiglia, la vita di tre persone, Anna, Marco e Ilario, che cercano delle soluzioni ai propri drammi esistenziali, vivono nella stessa casa, una casa che rischia di essere una gabbia.



DONNE SENZA SORRISO giovedì 19 settembre alle ore 21:00 di Stefano Ariota, una commedia sulle diversità nella società che, in chiave giocosa, sottolinea i malesseri della società: alcune donne distrutte nell’animo e nel morale, trovano la forza di combattere, di rialzarsi e di amare grazie all’aiuto di alcuni hippie che donano loro speranza e confronto.



SE PERDO TE venerdì 20 Settembre 2019 ore 21:00 di Gaetano Saturnino: un ‘gioco’ sulla diversità sessuale, gli anni 80’, Jennifer , un travestito malinconico che passa la sua vita in solitudine all’interno di una stanza, ascoltando canzoni di Mina e Patty Pravo, attende una chiamata da Franco, un ingegnere con cui ha intrapreso una relazione tempo prima, il tempo dell’attesa diventa un tempo di vita.



ABBIAMO UCCISO SUPERMAN sabato 21 settembre alle ore 21:00, di Gino Ciaglia e Ilaria Izzo: una commedia divertentissima sul mondo della ‘pazzia’, il mondo visto dagli occhi di un supereroe dove tutto è possibile, ma cosa sarà questo tutto?



IL CONFINE domenica 22 settembre 2019 ore 19:00 di Vincenzo Longobardi e Rosario Gargiulo: la diversità raziale e culturale, un teatro documentario per riflettere sulle divisioni del mondo, in cui linee di separazione limitano la libertà degli individui e ne determinano l’appartenenza.



Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/su-generis-rassegna-di-teatro-sociale-per-la-diversita/





SU GENERIS

Dal 17 al 22 settembre 2019

Da martedì a sabato ore 21, domenica ore 18

Avviso ai soci

Costo del biglietto sarà 10 € più 2 € di tessera associativa obbligatoria.



CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com



www.teatrolaura.org