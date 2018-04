Stuntmen Show: lo spettacolo mozzafiato a Roma

Il That's America sorprende il pubblico con Stuntmen Show. Direttamente dai set dei film d’azione americani uno spettacolo per grandi e piccini che vi emozionerà come una giornata al circo.

Stuntmen Show a Roma

E di circo appunto si tratta ma al posto degli animali i nostri protagonisti saranno impegnati a domare delle bestie d’acciaio, delle automobili e moto come quelle che siamo abituati a guidare per strada ogni giorno e non sofisticati prototipi.

Lo spettacolo sta nella bravura dei piloti-equilibristi, appunto detti stuntmen, che eseguiranno manovre al limite: auto su due ruote che manovrano in spazi ridottissimi, tenute in equilibrio una attaccata all’altra. E ancora testacoda, salti, sgommate e burnout di gomme che vi sorprenderanno.

Folco Team a Roma

A garanzia della qualità dello spettacolo gli organizzatori hanno scelto i professionisti del Folco Team, guidati da Patrick Folco, detentore del Guinnes World Record di parcheggio acrobatico in parallelo più stretto , con un gap di soli 22 cm.

Folco ed il suo team sono rinomati nel panorama dell’automobilismo acrobatico con numeri di alto impatto visivo, non solo con evoluzioni, ma anche coreografie, scenette e sketch coinvolgenti per il pubblico durante le loro performance. Una energia ed allegria che saprà farvi divertire per tutta la durata degli spettacoli, che si disputeranno in un area attrezzata di tribuna all’esterno dei padiglioni per diverse volte al giorno.