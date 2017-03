Studio 54 - eXclusive Silent Disco

Studio 54 è la nuova Silent Disco Exclusive di Roma. Vivi il giovedì definitivo della Capitale con la straordinaria musica anni '80. Studio 54 è esclusivo, perchè è un "privé che prevede solo 50 ingressi, 25 donne e 25 uomini", all'interno dell'Ambra alla Garbatella, struttura famosa per il suo Teatro e per L'Ambretta. E' ispirato al mitico Studio 54 newyorkese, la discoteca allestita negli anni '80 all'interno di un teatro della Grande Mela. Trent'anni dopo, gli anni '80 esclusivissimi tornano nel cuore della Garbatella con l'avanzata tecnologia: SILENT DISCO, che dà la possibilità di ascoltare e ballare la musica nella sua qualità e nel suo volume massimo. In principio furono le discoteche, poi le discoteche con i privè. Con STUDIO 54 sarà solo il privè. Per acquistare i biglietti visita il sito http://studiocinquantaquattro.it STUDIO 54 - LA SILENT DISCO Dal 23 marzo, tutti i giovedì dalle 22:00, a L'Ambretta, piazza Giovanni da Triora 15, a Garbatella.

