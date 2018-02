Strutture per Oboe e Piano

Musiche di B. Britten, P. Himdemith,

F. Poulenc, C. Saint - Saëns



DuoLeonardo

Ida Gianolla, oboe

Claudio Martelli, pianoforte



Un insolito co-protagonista: l'oboe, in un programma vario e multiforme tutto ispirato al '900

Il Duo Leonardo, composto da Ida Gianolla e Claudio Martelli. Nasce con la voglia e l’idea di eseguire il repertorio originale moderno per oboe e pianoforte.

I due musicisti dopo aver suonato in numerosi ambiti solistici, cameristici,sinfonici, operistici e teatrali decidono di unire le loro esperienze per dar vita a un ensemble inusuale ed interessantissimo.

In programma



B. Britten: Temporal Variation



P.Hindemith: Oboe Sonata



F.Poulenc: Oboe Sonata



C.Saint-Saëns: Oboe Sonata, op.166



Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)

Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata)



CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell’IMMACOLATA

Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za Ss. Apostoli Roma



info e prenotazioni:

cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

Tel.: +39 333 45 71 245/ 3498256457

Gallery