Stregoneria e occulto a Roma

Sono molte le leggende che aleggiano intorno alla Città Eterna, fantasmi, alchimisti, personaggi di vario genere che animano da secoli le notti di Roma.



Roma ad Hoc porterà alla scoperta del lato magico e occulto della città, tra sacro e profano, magia e realtà. Partendo dalla Basilica di San Giovanni in Laterano con la storia del papa mago Silvestro II e il sabba delle streghe, si parlerà poi della fontana, secondo la leggenda potente amuleto contro il malocchio, e dell’antica festa popolare di San Giovanni , celebrata il 24 giugno, considerata utile per esorcizzare malefici e stregonerie.



Per poi spostarsi poi nei pressi della Basilica di San Clemente con la storia della Papessa Giovanna, per terminare la visita davanti al Colosseo con una delle più celebri evocazioni demoniache che la città abbia mai visto…ad opera del grande artista Benvenuto Cellini!



Appuntamento ore 16.00 di fronte alla Basilica di San Giovanni in Laterano.

Costo visita guidata, comprensivo del noleggio delle radioguide: 12 €, 6 € minori di 18 anni, minori di 10 anni 2 € per il noleggio della radio (facoltativo).

Durata: 2 ore circa.



Per prenotare mandare una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa chiamare i numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.