Streghetta al Teatro Kopò

STREGHETTA

Monologo drammatico



SINOSSI

Lo squillo di un telefono, Streghetta risponde.

Una ragazza delusa e umiliata che aspetta una voce di conforto.

Una bambina cresciuta troppo in fretta, impreparata alla cruda realtà del mondo.

Streghetta è il soprannome di chi non conosce il male, ma ne resta affascinato.

Streghetta è la maledizione di chi si rende conto troppo tardi di aver sbagliato.

Streghetta è il trauma di chi non riesce neanche più a piangere.

Il secondo squillo del telefono.

Streghetta racconta la sua storia.



CREDITS

Di Antonello Toti

Con Alessia Filiberti

Regia David Mastinu (Roma)

