Street View: la mostra personale di Luis J. Fernandez

STREET VIEW la mostra personale di LUIS J. FERNÁNDEZ Vernissage e cocktail: giovedì 18 maggio e venerdì 19 maggio 2017 dalle 18:00 alle 22:00 via della Zoccolette 28, 00186 Roma la mostra resterà aperta fino a sabato 24 giugno orari: 11:00-13:30 e 16:00-19:30; domenica e lunedì chiuso Curatrice e organizzazione: Michele von Büren di RvB Arts Testo critico: Viviana Quattrini info 3351633518 | www.rvbarts.com E' l'immagine di una città veloce e dinamica ad emergere con forza nelle opere realizzate in acrilico su carta dall'artista Luis J. Fernandez. Per l'artista spagnolo la città sembra essere lo scenario ideale in cui rappresentare la mutevole società in cui viviamo. Lo spazio urbano, nelle sue differenti architetture, diventa così nelle opere di Fernandez lo spunto per un'analisi sui fenomeni sociali. Senza alcuna indagine degli spazi interni, l'artista esamina il carattere visivo della città, luogo di scambio e contaminazione espressivo e culturale che sopravvive all'uomo rinnovandosi continuamente. Luis J. Fernandez nasce a Blanca, un comune spagnolo nella comunità autonoma di Murcia, nel 1974. Ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive nel territorio spagnolo e ha ottenuto importanti premi. Nel febbraio 2005 ha ricevuto il Premio della Gioventù dell'Anno della Regione di Murcia e nel 2007, il primo premio Valle de Ricote assegnato dall'Associazione Socio-Culturale di Abarán Ricote. _____________________________________________________________________________ Creata da Michele von Büren, RvB Arts promuove l'Accessible Art. Scova talenti emergenti e organizza mostre ed eventi con lo scopo di far conoscere l'arte contemporanea in maniera divertente ed informale, rendendola anche 'abbordabile' da un punto di vista economico. Michele von Büren: creatrice di RvB Arts; www.rvbarts.com - info@rvbarts.com Viviana Quattrini: critica d'arte; vivianart82@gmail.com Ufficio stampa: Caterina Falomo; tel 346.8513723; caterina@pennarossapresslab.it