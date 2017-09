Mercoledì 13 settembre, dopo un aperitivo jazz, a partire dalle ore 18:30, all'Ex Dogana si apriranno le danze con "Street Tango". Una serata speciale in cui Ex Dogana si trasformerà in un luogo insolito per ospitare il più sensuale dei balli di coppia.

Street Tango all'Ex Dogana

Alle ore 21:00 una lezione gratuita e aperta a tutti di Chacarera con la Maestra Argentina Yanina Fajar e a seguire T-DJ Set con Raffaele Napoli. L'evento è in collaborazione con Milonga itinerante.

Ingresso Gratuito