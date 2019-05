Nella splendida Villa De Sanctis in Via Casilina, 665 dal 12 al 16 giugno 2019 va in scena Street Photography-Art & Wild a Villa de Sanctis. Il 12 giugno alle 18 ci sarà l’inaugurazione e nei giorni seguenti l’ingresso sarà dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Saranno in mostra tre modi di interpretare la fotografia:

La Street Art in foto

La Street Photography

La Fotografia naturalistica

Tre stili fotografici con tecniche e caratteristiche completamente diverse accomunati da un prodotto comune le belle foto.

L’ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA PIXEL OCEAN

L‘Associazione Culturale promuove un’azione di cultura in genere e in particolare della fotografia senza fine di lucro.

Le attività dei soci si collegano, gemellano, integrano con varie forme d’arte quali la Musica, l’Architettura, la Pitturare, il Teatro, la Danza, la Poesia, la Street Art etc.. L’obiettivo dell’Associazione è proprio il “mettersi in gioco con gli altri”, aiutarsi a vicenda parlando e condividendo con gli altri la propria passione per la fotografia. Ognuno cresce a modo suo: chi più, chi meno; chi sceglie una specializzazione, chi ne preferirà un’altra, ma tutti “arricchiscono” la propria mente e lo spirito, e tutti, nel tempo, si accorgeranno di avere qualche amico e amica in più.

Appartenere inoltre anche alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) significa fare parte di una famiglia di appassionati fotografi molto più ampia, un movimento di fotografi, il che comporta crescere potenzialmente ancora di più, avendo a disposizione una visione più ampia del panorama fotografico, un raggio d’azione più vasto per cogliere le opportunità e le conferme delle proprie capacità su tutto il territorio nazionale. Il Circolo è affiliato alla FIAF e tutti i soci iscritti a AF PIXEL OCEAN sono iscritti anche alla FIAF.

Alla mostra partecipano:

BRUNO BRUNI

LUCIO GOVERNA

PAOLA LENOCI

CARLO MARIOTTI

MATTEO MARIOTTI

LEONIDA PIGNATELLI

A completare altri due fotografi appartenenti a Freedom Street Art gruppo che è specializzato nel raccogliere appassionati di Street Art

SILVIA BRUTTI

FIAMMETTA VILLANI

La Street Photography

Il genere fotografico che racconta la realtà in modo spontaneo, senza artifici o soggetti in posa, spesso realizzando lo scatto cogliendo l’attimo e focalizzandosi su persone colte nelle loro particolarità, situazioni surreali o elementi inusuali. L’intento è quello di raccontare la società contemporanea e la vita di tutti i giorni (non necessariamente in un contesto urbano) con declinazioni di volta in volta ironiche, di impatto emotivo o a sfondo sociale.

Funky Avenue è un collettivo di fotografi di strada nato nel 2018 e con base a Roma.

Espongono:

Emanuele Andreozzi

Mauro Carfagna

Maria Cingari

Cristian Cuomo

Rosario La Monica

Paolo Longo

Luca Paccusse

Giulietta Vulcano

Potete seguire i lavori e le attività del gruppo su:

http://www.funkyavenue.com,

instagram (@funky_avenue)

facebook (@FunkyAvenueCollective).

La Fotografia naturalistica

N. 2 fotografi professionisti con la passione per la natura e gli animali

GABRIELE FERRAMOLA

Romano, con l'avvento del digitale, produce le sue prime “cartoline”, durante i primi viaggi (da turista). Da li a poco la fotografia prende mano e inizia a frequentare corsi workshop e cercando in rete tutorial.

Dal 2010 si iscrive ad un circolo fotografico romano dove prenderà parte attiva come vicepresidente dal 2014 al 2018.

Nel 2014 iniziano le prime pubblicazioni sia on line che cartacee su riviste come Focus, National Geographic ecc.

Nel 2015 e 2016 riceve rispettivamente AFIAP e AFI (le prime onorificenze a livello internazionale e nazionale da parte della FIAF).

La vera e grande passione pero' sono gli animali e la natura, dal 2016 si specializza nell'organizzazione di viaggi fotografici, e tour dove grazie ai suoi 'reportage' instaura un duraturo rapporto con il corpo forestale dello stato, ora carabinieri forestali.

Web:gabrieleferramola.it

Facebook:gabriele ferramola ph

Facebook: nomadi fotografici

Instagram: gabriele_ferramola_photo

Instagram: nomadi fotografici

MASSIMILIANO SACCONE

Ci capita spesso di volgere lo sguardo e il pensiero verso le stelle. Affascinati dall’universo distante spesso tralasciamo di osservare il piccolo mondo che ci circonda. La sua passione è sempre stata questa, osservare da vicino il mondo ai nostri piedi e raccontarlo attraverso la fotografia.

Ecco la fotografia, e nel suo caso la macro-fotografia ha consentito di mettere a fuoco il piccolo e farlo diventare grande.

Il suo percorso non è dissimile da quello di altri fotografi, la scuola di fotografia, i primi lavori, lo studio fotografico.

Un fotografo quando racconta gli altri racconta anche sé stesso e nella sua fotografia ha sempre voluto raccontare quello che spesso distrattamente non riusciamo a vedere anche se esiste e vive davanti ai nostri occhi.

web: http://www.micromondoitaly.it/

FB: www.facebook.com/micromondo/

Youtube http://www.youtube.com/c/MicroMondoOfficial

www.instagram.com/micro_mondo_italy/