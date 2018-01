Non solo ghiaccio e pattinaggio nella cavea dell’Auditorium del Parco della Musica in Via Pietro de Coubertin Roma. Nell’area dell’Ice Park più bello e suggestivo della città, sabato 13 gennaio a partire dalle ore 16.00, per la gioia delle migliaia di frequentatori che ogni giorno affollano la pista si svolgerà una manifestazione attesa da molti: Supermagic il terzo raduno per tutti i veri appassionati di Street Magic.

Street Magic: maghi e illusionisti nell'Ice Park dell'Auditorium

Tutti gli appassionati di magia e gli aspiranti illusionisti avranno l'eccezionale opportunità di condividere tecniche ed effetti magici, di imparare i giochi del momento, di perfezionare le tecniche con degli ospiti a sorpresa, ma soprattutto di conoscere nuovi amici e di entrare a far parte del gruppo di magia più esclusivo della Capitale.

La partecipazione al raduno è completamente gratuita. Supermagic aspetta chiunque sia pronto a stupire e ad essere stupito.



Tutti i partecipanti potranno vincere i biglietti per il nuovo spettacolo “Supermagic Miraggi”, il varietà magico più grande d’Europa, dal 25 gennaio al Teatro Olimpico.

Il Festival Internazionale della Magia Supermagic è uno straordinario successo che vanta più di 75 maghi di fama mondiale applauditi da oltre 170mila spettatori durante le precedenti edizioni ed infruttuosi tentativi di imitazione.