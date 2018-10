Street Jam vol.6 Mammut Edition

Da ormai 5 anni la Street Jam attraversa i campetti e i quartieri di Rebibbia, Ponte Mammolo, Casal dè Pazzi.

Nato come evento del Casale Alba Due, nel corso degli anni si è trasformato in un punto di riferimento per i ragazzi dei quartieri interessati e non solo. La jam vuole essere un momento di socialità, aggregazione e divertimento slegate dal consumo e dal grigiore della metropoli, dove tutti/e possano esprimersi e partecipare.

Questa edizione, quella del 14 ottobre 2018, sarà in collaborazione con il Comitato Mammut, importante realtà di Ponte Mammolo che tanto ha costruito nel quartiere in questi anni e che si è duramente battuta, insieme agli abitanti, per la realizzazione del playground al Parco Cicogna in cui si svolgerà parte dell’evento. Il comitato sta sviluppando anche un progetto di sport popolare con l’ ASD Mammut Ponte Mammolo, che sarà presente alla jam. Durante la giornata sarà possibile visitare il Museo del Pleistocene di Casale dè Pazzi, con visita guidata alle ore 16.

Street Jam Mammut Edition



h. 10.30

Laboratorio di painting per i più piccoli

h. 13.00

Pranzo popolare

h. 14.30

Torneo di Street basket misto 3vs3

Categorie Junior e Senior

Per iscrizioni (gratuite) scrivere “nome squadra + partecipanti” sulla bacheca dell’evento fb!

Dj set + open mic

h.16

Visita guidata al Museo di Casal de’ Pazzi

Per tutta la giornata

Murales

Serigrafia live (porta e stampa la tua maglietta!)

Punto ristoro

Musica.

COME ARRIVARE AL PLAYGROUND DEL PARCO CICOGNA:

Il Parco Cicogna si trova nel quartiere di Ponte Mammolo, all’incrocio fra via Palombini e via Furio Cicogna.

Bus: 311-341-350

Metro B Rebibbia



REGOLAMENTO TORNEO DI STREET BASKET MISTO 3VS3

1) Si gioca su una metà campo.

2) Ogni squadra deve essere composta da 3 giocatori; ogni giocatore deve avere con sé una maglia chiara ed una scura.

3) Le partite durano 10 minuti senza interruzioni.

4) Il primo possesso viene stabilito tramite sorteggio. Ad ogni canestro realizzato cambia il possesso.

5) I tiri entro l’arco valgono 1 punto, quelli al di fuori valgono 2 punti.

6) I falli vengono stabiliti dal supervisore. Dopo il terzo fallo commesso nello stesso possesso viene assegnato un punto alla squadra avversaria.

7) Ogni squadra deve nominare un capitano.