Street Food, si riparte da Villa Fiorelli: bontà farcite in mille modi diversi

Dopo il grande successo dello scorso anno, e dopo aver lasciato alle spalle il lockdown, Tts food inaugura l'attesissimo tour 2020 partendo da Villa Fiorelli.

Si apre il sipario sulla più grande degustazione di cibo da strada della capitale con un menù da urlo. Lo spettacolo itinerante approderà in Piazza di Villa Fiorelli, tra la Tuscolana e la Casilina, a due passi da Porta Maggiore.

Da Giovedì 9 a Domenica 12 Luglio, dalle ore 17 alle ore 24. Rispettando le regole di sicurezza e muniti di mascherine finalmente possiamo riaccendere il coloratissimo e gustosissimo tour Street Food targato TTS. Panini gourmet, primi piatti della tradizione e carni scelte cotte alla brace. Pizze, suppli e sfiziosi fritti da leccarsi i baffi. Pesce, focacce e bontà farcite in mille modi diversi. Dolci espressi e novità gastronomiche da perdere la testa. Colori, profumi e un po' di magia trasformeranno il quartiere AppioLatino nella capitale del divertimento “on the road”.

Villa Fiorelli sarà solo la prima delle tappe romane. Dopo i successi della scorsa stagione, padelle, bracieri, Truck e stand cucina hanno già acceso fornelli e motori per travolgere di gusto, colori e profumi tutta Roma. Una selezione di Street Chef da urlo che, posizionati a semi cerchio, daranno vita al più grande ristorante all'aperto di Roma nell'area verde di Villa Fiorelli. Ogni giorno, affascinanti sorprese e incredibili attrazioni accompagneranno il ricchissimo percorso gastronomico all'interno del quale si potrà scegliere, grazie ad un'offerta incredibile di bontà, il piatto ideale. I nostri Street Chef, il fiore all'occhiello dello street food italiano, anche quest'anno prepareranno in diretta piatti gourmet, stupendo con ricette della tradizione e gustose novità per un indimenticabile viaggio sensoriale.