Santa Marinella capitale del divertimento e della cucina "On the Road"

Dopo l'esordio romano, la coloratissima e gustosissima carovana TTSfood dal giovedì 16 a domenica 19 luglio farà tappa a Santa Marinella.

Un'onda di divertimento e soprattutto di delizie dolci e salate invaderà una delle località balneari più famose del centro Italia. Santa Marinella per 4 giorni sarà la capitale del divertimento e della cucina On the Road.

Selezionati Street Chef prepareranno in modalità espressa vere e proprie primizie da leccarsi i baffi. Portate della tradizione alternate a novità stuzzicanti. Prelibatezze regionali: siciliane, pugliesi, abruzzesi e campane. Piatti gourmet di mare, classici romani e piatti internazionali. Primi e secondi realizzati con ottime materie prime. Panini e fritti da far girare la testa e dolci espressi per tutti i gusti. Per gli amanti della buona birra troverete quella artigianale, cruda e non filtrata. Diverse le tipologie, dalla classica bionda alla vais a quelle più strutturate.



Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, approderà a Santa Marinella un esplosione di sano divertimento, in perfetto stile TTSfood. Uno Street Food da non perdere allestirà il più grande ristorante all'aperto pieno di ghiotte eccellenze on the road mai visto prima.

Un festival all’insegna del sano divertimento e dell’ottimo cibo da strada che andrà in scena dalle ore 17 fino alle ore 24 a due passi dal mare. Quattro giorni di festa dedicati a tutta la famiglia, una carovana di bontà per grandi e piccini, nel segno del Typical Truck Street Food.

L'evento è ad ingresso libero.