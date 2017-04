Street Food Parade: cibo di strada e specialità dal mondo

Cibo di strada all day long. A San Lorenzo arriva la Street Food Parade. Un Primo Maggio da passare dal pranzo fino a notte fonda all'Ex Dogana all'insegna dello street food dagli angoli più remoti del pianeta.

Dalla Corea all'India, passando per le specialità locali, una giornata per coccolare il vostro palato all'aria aperta, nel cortile simbolo della struttura di via dello Scalo San Lorenzo. Otto i food corner previsti con Banco, Galbi Roma, Ristorante Indiano "Il Guru", le golosità dolci di Straw & Berry e molti altri che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Non mancheranno live band e djset con ISEIOTTAVI e molti altri. Musica dal vivo con il cortile tirato totalmente a nuovo per accogliere le ugole di tutti voi al ritmo delle più importanti hit italiane, dagli anni '60 ai '90.



Ingresso e parcheggio gratuiti fino a esaurimento posti.

Via dello Scalo San Lorenzo, 10