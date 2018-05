Gli Street Clerks a La Feltrinelli con "Come è andata la rivoluzione?"

E' uscito venerdì 11 maggio “COME È ANDATA LA RIVOLUZIONE?” (Platinum/Sony), il nuovo disco del gruppo fiorentino STREET CLERKS, da 5 anni resident band del programma EPCC - E poi c’è Cattelan in onda su Sky Uno.

L’album, prodotto da Diego Calvetti, è composto da 10 brani inediti scritti e arrangiati dalla band stessa, un concentrato di sfumature pop e vintage rock, condite con qualche synth e molte voci.

Gli Street Clerks saranno così mercoledì 16 maggio a La Feltrinelli di via Appia Nuova, 427 per presentare il loro nuovo album.

Il lavoro è stato anticipato dal singolo “Rivolù”, attualmente in rotazione sulle principali emittenti radiofoniche. Lo straordinario videoclip che accompagna il brano è stato girato da Fabrizio Cestari al SuperStudio 13 di Milano e ha già superato le 32k visualizzazioni su Youtube. Ispirato a Hey Jude dei Beatles, il video è un tributo alla band che ha rivoluzionato il concetto di pop, unendolo all’arte e rimanendo un punto di riferimento nel rock/pop nei decenni a venire.

Tracklist:

1. Londra

2. Il mio desiderio di fuggire

3. Rivolù

4. La vitamina

5. Marlene

6. Finisce che sto bene

7. Il ritorno di Beethoven

8. Una soluzione banale

9. Before it all turns to dust

10. Hey