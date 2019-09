La street art a Tor Marancia, visita guidata

DOMENICA 29 SETTEMBRE ORE 10.30



Un nuovo modo di fare e vivere l’arte in pieno contesto urbano. Scopri, insieme alla nostra guida specializzata, l’originale progetto di arte pubblica partecipata per la riqualificazione urbana, culturale e sociale di alcune zone grigie della città di Roma. Il progetto, che ha visto la sua origine dal quartiere storico di Tor Marancia, ha preso il via l’08 gennaio per concludersi il 27 febbraio 2015, soli due mesi per trasformare un intero quartiere, grazie anche ad Ater che ha messo a disposizione le facciate di 11 edifici di sua proprietà del lotto 1 di Tor Marancia. Roma ha dunque un’attrazione tutta nuova che ha come protagonista l’arte urbana contemporanea, la quale si svelerà ai vostri occhi attraverso le espressioni di ventidue tra i suoi più importanti interpreti internazionali. Un’iniziativa unica nel suo genere nata nel segno della continuità storica alla vocazione di questa città di ospitare la migliore arte del mondo, almeno negli ultimi 2500 anni.



Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636

Modalità di pagamento: in contanti alla guida