Street art a San Basilio

Street Art San Basilio ​ Costo: GRATIS per i soci Sabato 13 Maggio 2017 - ore 16.30 Il tour si snoderà tra le vie di San Basilio, quartiere nato tra gli anni trenta e quaranta e sviluppatosi durante la seconda guerra mondiale. Oggi è diventato cornice del progetto artistico The globe San Ba: un progetto nato nel gennaio 2015 e ideato dall'associazione Walls per la riqualificazione del quartiere attraverso la realizzazione di opere di Street art e l'attuazione di laboratori di alfabetizzazione all'arte contemporanea. Un modo di dare un'altra faccia al quartiere non solo in termini estetici ma anche in termini di inclusione sociale attraverso il fervore artistico e la creatività degli street artist. Partendo da via Arcevia, la passeggiata avrà inizio con i coloratissimi murales del romano Hitnes per proseguire verso via Fabriano che ospita i monumentali lavori dell'illustratore italiano Agostino Iacurci e degli street artist spagnoli Liqen e Pelucas. Ci dirigeremo verso "The Globe", altro lavoro di Iacurci emblema della sua attitudine naif e della sua peculiare sintesi visiva. Il tour terminerà con il murales del noto urban artist Blu raffigurante San Basilio, teologo delle prime comunità cristiane e padre del monachesimo orientale. Rappresentato con barba lunga e veste d'oro, il Santo è colto nell'atto di fermare i poliziotti nello sgombero delle case occupate: per questo carattere provocatorio, il murales è stato recentemente censurato dalle autorità ed è diventato il simbolo del quartiere. Tipologia itinerario: street art, arte contemporanea; Inizio visita: 16.30, la visita comprende il tour alle maggiori opere della street art urbana presso la zona di San Basilio; Termine visita: 18.00. Appuntamento: ore 16.30 in Via Treia 14 (di fronte la biblioteca Aldo Fabrizi), 00156, Roma. Il tour si snoda tra le strade del quartiere per una lunghezza di 1,5 km circa. In caso di forte maltempo la visita verrà annullata. Costo visita: GRATUITA per i soci; 5 euro (iscrizione) per i nuovi iscritti. Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.