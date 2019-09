“Street Art a Roma”: Torpignattara a colori

Roma è oggi un vero e proprio centro di produzione artistica per la street art. Divenuta oramai un fenomeno in costante crescita, tale forma d’arte va acquisendo sempre di più un ruolo sociale in grado di recuperare e concentrare l’attenzione sulle zone più periferiche della città, spesso abbandonate a se stesse. E’ il caso del quartiere di Torpignattara che negli ultimi anni ha visto, lungo le sue strade, una crescita esponenziale di opere, trasformandosi così in un autentico museo all’aperto.



Divenuto oggi uno dei quartieri multietnici per eccellenza, Torpignattara ha attirato nel tempo l’interesse di numerose gallerie e artisti, che hanno voluto lasciare una traccia del loro passaggio. E’ così che oggi, girando per le strade del quartiere, si possono incontrare enormi figure campeggianti sulle facciate dei palazzi, come quella realizzata dal duo polacco Etam Cru, o avvistare figure esili e spensierate che, nelle opere del francese Jef Aerosol, sembrano volare sopra i tetti. E’ altresì possibile imbattersi nei volti di personaggi che da quella zona hanno tratto la propria ispirazione artistica o riflettere su temi importanti come quello della convivenza tra etnie, giornalmente sperimentato dagli abitanti del quartiere.

L’Associazione Culturale Esperide è lieta di raccontarvi queste e molte altre storie attraverso le opere che incontreremo percorrendo questo itinerario ricco di arte e colore.



