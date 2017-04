Street Art a Torpignattara

Negli ultimi anni Torpignattara, il quartiere multietnico della Capitale per eccellenza, si è trasformata in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove poter ammirare numerosi esempi della migliore street art in circolazione. I muri della zona ospitano i lavori di artisti del calibro di Jef Aérosol, pioniere indiscusso della stencil art, e C215, definito il Banksy francese. Non mancano importanti street artist italiani come Agostino Iacurci, Diavù e il duo Sten & Lex. La passeggiata avrà inizio in via Lodovico Pavoni con il murales alto 32 metri dei polacchi Etam Cru e proseguirà con altre due opere di enormi dimensioni firmate rispettivamente da Etnik e Dulk. Ci dirigeremo quindi verso via della Marranella dove vedremo diversi lavori di Carlos Atoche e del già citato Aérosol. La tappa successiva sarà via di Acqua Bullicante e il Cinema Impero con le opere di Diavù. La passeggiata proseguirà in direzione via di Tor Pignattara, che percorreremo fino a via Gabrio Serbelloni. Quest'ultimo tratto di strada è caratterizzato da un elevato numero di imponenti lavori su muro realizzati, tra gli altri, da Aakash Nihalani, Nicola Verlani e L'Atlas. Inizio visita: 17.00, la visita comprende il tour alle maggiori opere della street art urbana presso la zona di Torpignattara; Termine visita: 18.30. Appuntamento: ore 17.00 in Via Lodovico Pavoni 176, 00176, Roma. Il tour si snoda tra le strade del quartiere per una lunghezza di 1,5 km circa. In caso di forte maltempo la visita verrà annullata. Costo visita: 5 euro tutto incluso (visita guidata, tessera per i nuovi soci, ticket non previsti); Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.