“Street Art a Roma”: Ostiense e le sue opere

Negli ultimi anni il quartiere Ostiense ha rappresentato una delle realtà più attive nell’ambito della valorizzazione del territorio urbano della capitale. La zona che mantiene intatto quel fascino post-industriale dovuto alle numerose fabbriche dismesse presenti sul suo territorio, è divenuta oggi una fra le zone più underground della città.

Divenuto oggi un vero e proprio museo a cielo aperto, il decimo quartiere offre a chiunque voglia inoltrarsi per le sue strade degli inaspettati quanto interessanti scorci sulle realtà urbane contemporanee nostrane e straniere. Il percorso di visita si concentrerà in particolar modo sulla zona compresa tra il sottopassaggio di Via Ostiense, Via del Porto Fluviale e Via del Commercio. La durata della visita è di circa 1 ora e 30 minuti circa.



Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti. Vi invitiamo pertanto a prendere visione del nuovo regolamento che adotteremo cliccando http://esperide.it/covid-19-avviso/



Come arrivare: Metro linea B/B1, fermata Piramide; Linea bus 23, fermata Pincherle/parravano. Ricordiamo a tutti i soci di presentarsi all’appuntamento mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

Il noleggio degli auricolari è obbligatorio.

Il contributo richiesto è di 9 euro per i soci già tesserati e di 13 euro per chi deve ancora iscriversi all’associazione. Il noleggio degli auricolari è incluso nel contributo richiesto.