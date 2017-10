Stray Dogs Band tributo a Elvis Presley

In occasione del quarantennale della morte di Elvis Presley gli Stray Dogs Band hanno voluto dedicare a questo straordinario artista, che in pochi anni ha rivoluzionato il mondo della musica e dello Show Business, uno straordinario concerto tributo proponendo alcuni dei suoi più grandi successi , nella versione “Live” degli anni '70.



PABLO MORIGGI Voce e chitarra

MAURO "Cobra" LUBERTI Batteria e voce

FABIO LANDI Basso

ROBY BOTTICELLI Chitarra

DEMI & ASIA " The Sisters " Cori

Gallery