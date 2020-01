Stralci D'Amore al Teatro Kopò

SPECIALE SAN VALENTINO 14 Febbraio 2020 – CENA e SPETTACOLO DALLE ORE 20.00 o SOLO SPETTACOLO ORE 22.00 € 70,00 a coppia

15 Febbraio 2020 ORE 21.00

16 Febbraio 2020 ORE 18.00



Per il 15 e 16 Febbraio usa il codice sconto KOPOLOVE e acquista spettacolo e apericena Salentino a € 11,00



APERITIVO INCLUSO NEL PREZZO DALLE 20.00 ALLE 20.45 sabato e a fine spettacolo la domenica



SINOSSI



Chiudi gli occhi e pensa all’amore. Dolce musica e tramonti in spiaggia? Promesse di un “…e vissero per sempre felici e contenti”? Anche no. L’amore nel quotidiano è tutta un’altra storia! Un musical frizzante e senza peli sulla lingua, che racconta l’amore nelle sue molteplici forme attraverso una travolgente comicità e una massiccia dose di autoironia. Quattro personaggi, due donne e due uomini, si alternano sulla scena ricreando di volta in volta quelle situazioni di vita amorosa, familiare, sessuale, sentimentale che tutti noi, almeno una volta, abbiamo avuto il piacere (o il dispiacere, o l’imbarazzo!) di provare.

IL VENERDÌ E IL SABATO CENA E SPETTACOLO €30,00 DALLE ORE 20.00 al Matò Bistrot – SOLO SU PRENOTAZIONE telefonica allo 06 76910181 o Whatsapp al 373 8720558