StraFàust. Rivisitazione di un classico della letteratura in chiave postmoderna

Il Teatro Kopó presenta in prima assoluta StraFàust, per la regia di Massimo Maraviglia, con Massimo Finelli, Raimonda Maraviglia, Daniele Sannino, Giovanni Scotti, in scena dal 25 al 27 gennaio, venerdì e sabato alle 21, domenica alle ore 18. Lo spettacolo trova le sue radici in uno dei miti dell’individualismo moderno: il personaggio letterario di Faust.

StraFàust non ha più ha da rivendicare o da desiderare, nessun patto, nessun limite di tempo, nessuna condizione che possa arginare la sua infinita possibilità. Vaga anestetizzato nell’assenza di orizzonti, condannato a marcire in un’eternità venuta male, immobile e indifferenziata. È un eroe (o un anti-eroe) dell’eterno presente nel quale siamo immersi e che molti pensatori definiscono post-modernità. StraFàust adombra il vissuto dell’uomo contemporaneo, impegnato nel raggiungimento di obiettivi lontani dalle istanze primarie dell’essere/persona, primo tra i quali il sapere riconoscere ed essere riconosciuto dall’altro come fonte di salute e di bellezza.

L’esito è il fraintendimento della libertà individuale, che può diventare perfino alienazione. Infatti, la perdita del legame sociale e del senso di comunità porta a disporre di un’apparente libertà, di cui non si sa che cosa fare. Ritornare al Faust vuol dire allora ricondursi alle radici della modernità, ripensare questioni come il rapporto dell’uomo con desideri e possibilità, l’etica della responsabilità nei riguardi delle generazioni a venire, il fondamento della scelta.

Se l’essenza del testo è di matrice filosofica, la sua restituzione scenica è pensata per essere uno spettacolo leggero, ad ampio spettro comunicativo, che incanta il pubblico grazie ai suoi molteplici livelli di registro e di lettura: dalla comicità fino al lirismo rarefatto. Si tratta di una pièce davvero imperdibile, colta, raffinata e divertente, in perfetta sintonia con le scelte artistiche del teatro Kopó, improntate alla volontà di portare in scena la cultura teatrale di qualità.

Le musiche originali, le scenografie e il disegno delle luci sono aspetti non secondari di un lavoro di ricerca artistica senza precedenti, che impreziosiscono lo spettacolo, immergendo gli spettatori in una esperienza artistica indimenticabile.