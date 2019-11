Storie straordinarie di Donne ordinarie al Teatro Due

Il 13 e 14 dicembre alle ore 21:00 e il 15 dicembre alle ore 18:00 al Teatro Due (vicolo dei due macelli 37, RM), debutterà lo spettacolo Storie straordinarie di Donne ordinarie, libero adattamento de Le Beatrici di Stefano Benni.

In scena Virginia Risso, Sara Morassut, Lorenza Sacchetto e Jessica Di Bernardi.



Una suora assatanata, una donna ansiosa e una donna in carriera, una vecchia bisbetica e una vecchia sognante, una giovane irrequieta, un'adolescente crudele e una donna-lupo.

Un continuum di irose contumelie, invettive, spasmi amorosi, bamboleggiamenti, sproloqui, pomposo sentenziare, ammiccanti confidenze, vaneggiamenti sessuali, sussurri sognanti, impettite deliberazioni. Uno "spartito" di voci, un'opera unica, fra teatro e racconto. Una folgorazione.

La nuova produzione di Teatro al Femminile porta in scena otto Donne che raccontano le loro storie straordinarie, con sarcasmo, ironia e grande sensibilità.



Storie straordinarie di Donne ordinarie

13 – 14 dicembre h. 21:00

15 dicembre h. 18:00

Teatro Due (vicolo dei due macelli 37, RM – metro Spagna)

con Virginia Risso, Sara Morassut, Lorenza Sacchetto, Jessica Di Bernardi



audio-luci Fabio Settimi

scene e costumi Maria Donzella

ufficio stampa Antonella De Tino, Marco Aquilanti



COSTO DEL BIGLIETTO € 12,00



Per info e prenotazioni: teatroalfemminile@gmail.com

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/545599226278210/