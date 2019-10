"Storie del ghetto e non solo..." replica

Storie del ghetto e non solo | 27 ottobre 2019



A GRANDE RICHIESTA, dopo il successo della scorsa settimana torna “Storie del ghetto e non solo”!!!

“Storie del Ghetto e non solo ... "è una passeggiata in costume storico con spettacolo itinerante. per i vicoli del Ghetto ebraico di Roma.

Storie, aneddotti e tante tante curiosità sulla tradizione giudaico romanesca saranno al centro di questo pomeriggio di ottobre!

Incontreremo, poi, i personaggi che hanno contribuito a rendere unico (nel bene e nel male) il Ghetto di Roma: dall'imperatore Augusto, che piange il nipote Marcello, alla spregiudicata Celeste di Porto, la spia che vendeva gli ebrei ai nazisti.

La visita è condotta da Michela Barone, attrice e guida turistica e da Luciano Tribuzi, attore.



APPUNTAMENTO

Domenica 27 OTTOBRE ORE 16,00 in Piazza Campitelli (di fronte alla fontana).



DURATA

Due ore circa



COSTI

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: sconti per gruppi, da concordare.“



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

339.8346689 (anche whatsapp) Michela



PER INFO

Pagina Facebook "Quattro passi nel tempo"

https://www.facebook.com/Quattro-passi-nel-tempo-100258584686732/?modal=admin_todo_tour

