Storie di uomini, storie di cibo: visita al Rione Monti

Storie dell'uomo, storie di cibo Visita al Rione Monti e Aperitivo Ciociaro L'idea è quella di far conoscere alcuni tesori nascosti, preziose chicche incastonate nel territorio di Monti, e di ripercorrere la nostra storia attraverso la narrazione delle leggende e delle usanze, soprattutto quelle legate al cibo e all'alimentazione. Rivivere la storia attraverso un percorso artistico-culturale guidato, che si muove dai luoghi antichi del Rione Monti fino ad arrivare ai luoghi della campagna laziale, ove la produzione artigianale di prodotti alimentari è ancora genuina e a km zero. Scopriremo delle chicche del Rione Monti, scorci che conosciamo molto bene ma che celano storie sconosciute, angoli e cripte delle chiese monticiane, leggende e monumenti. Il percorso terminerà in galleria dove degusteremo dei prodotti alimentari tipici Ciociari, che abbiamo acquistato direttamente dai produttori: I salumi a Monte San Giovanni Campano, i formaggi ad Atina e Arce, e il vino ad Atina: IL CABERNET DI ATINA Il Cabernet di Atina è un vino doc di nicchia, che pochi conoscono. Per il vino Atina Cabernet e Atina Cabernet Riserva sono utilizzate le seguenti percentuali di uve: cabernet sauvignon e franc minimo 85%, il rimanente 15% è costituito da altri vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone. Sia per il Rosso sia per il Cabernet Riserva l'invecchiamento deve avvenire per minimo due anni di alcuni sei mesi in botti di legno. info e iscrizioni: 3492618428 3384255594 Incinqueopenartmonti@gmail.com