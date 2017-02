Storie di live... live

Un viaggio nel tempo alla scoperta di due eventi storici nel panorama della musica italiana e d'autore. On stage al BackStage Club, la banda cantautorale dei REDWOOD con Fabrizio De Andrè arrangiato dai PFM e Francesco Guccini "live fra la via Emilia e il West". Due dei più bei live della musica d'autore suonati rigorosamente dal vivo... Una storia da raccontare con il cuore sulle labbra e l'anima tra le dita- Dalle 19:00 BackStage Food: menù per tutti i gusti, ANCHE VEGAN. Per info e prenotazioni: 06.45443417 - 345.9022403