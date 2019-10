"Storie del Ghetto e non solo ... "è una passeggiata in costume storico per i vicoli del Ghetto ebraico di Roma.

Storie, aneddotti e tante tante curiosità sulla tradizione giudaico romanesca saranno al centro di questo pomeriggio di ottobre!

Incontreremo, poi, i personaggi che hanno contribuito a rendere unico (nel bene e nel male) il Ghetto di Roma: dall'imperatore Augusto, che piange il nipote Marcello, alla spregiudicata Celeste di Porto, la spia che vendeva gli ebrei ai nazisti.



APPUNTAMENTO

Domenica 20 OTTOBRE ORE 17,30 in Piazza Campitelli (di fronte alla fontana).



DURATA

Due ore circa



COSTI

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: sconti per gruppi, da concordare.“



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

339.8346689 (anche whatsapp) Michela



PER INFO

Pagina Facebook "Quattro passi nel tempo"

https://www.facebook.com/Quattro-passi-nel-tempo-100258584686732/?modal=admin_todo_tour

