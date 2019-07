"Storie di coppie improbabili" al Teatro Tor Bella Monaca

Sabato 20 luglio alle ore 21, Fabrizio Costanzo e Rosaria Sfragara in scena al Teatro Tor Bella Monaca con "Storie di coppie improbabili" di Alessandro Bonanni, con la supervisione alla regia di Roberto Ciufoli.



Di cosa è fatta la nostra intera esistenza, se non di opposti in continuo confronto? Il bene e il male, la vita e la morte, l’amore e l’odio. Sono proprio gli opposti e le differenze di coppia a dare un senso a ogni cosa che conosciamo, a prescindere da quale sia la loro natura. Un reading teatrale composto da 4 dialoghi che analizzano in chiave comica ed irriverente varie tipologie di coppia, partendo da Adamo ed Eva, la prima coppia uomo-donna della storia, arrivando allo scontro moderno tra venditore e consumatore, attraverso telefonate di call center e ambulanti in strada. C’è spazio anche per il surreale: la Fame e la Sete, fanno a gara su chi è più importante e Due crostacei si interrogano su quanto ingiusta sia la pena di morte. Chi vincerà lo scontro di coppia? Quale fazione? E se alla fine non vincesse nessuno, ma si scoprisse che la vittoria sta proprio nella differenza tra le due parti? Scopritelo a teatro con queste 4 storie di coppie improbabili!



sabato 20 luglio ore 21

di Alessandro Bonanni

con Fabrizio Costanzo e Rosaria Sfragara

supervisione alla regia Roberto Ciufoli



BIGLIETTO UNICO 7 EURO

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it