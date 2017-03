Le storie dell'architettura: lezione sull'Empire State Building

Mercoledì 29 marzo alle ore 18.00al MAXXI Francesco Dal Co è il protagonista del primo appuntamento con LE STORIE DELL’ARCHITETTURA che quest’anno propone al pubblico del museo un doppio programma di appuntamenti dedicati a New York, Tokyo, Milano e Londra, capitali e poli architettonici mondiali: LE CITTA’ DEL MONDO quattro lezioni con esperti, critici, giornalisti arricchite da letture tratte da romanzi, testi e saggi interpretati dall’attore Giuseppe Butera e RIPRESE DI CITTA’ quattro proiezioni d’autore.

Il primo appuntamento di LE STORIE DELL’ARCHITETTURA | LE CITTA’ DEL MONDO propone dunque la lezione del Prof. Dal Co dal titolo Empire State Building Settembre 1929 – 1 maggio 1931: 19 mesi per costruire il più grande edificio del mondo.

L’Empire State Building rimane nell’immaginario comune, uno dei più colossali edifici mai costruiti al Mondo: completato in piena Depressione nel 1933, con i suoi 381 metri di altezza resta ancora oggi uno dei simboli della “Grande Mela”.

Francesco Dal Co ha curato e introdotto l’edizione italiana di diverse opere straniere riguardanti l’architettura contemporanea e i suoi contributi specifici sono stati tradotti in diversi paesi. Dal 1981 al 1991 è stato Direttore della Sezione Architettura della Biennale di Venezia. Attualmente è direttore della rivista Casabella e dirige il settore Architettura della casa editrice Electa di Milano. È inoltre titolare della cattedra di Storia dell’Architettura all’Istituto Universitario di Architettura a Venezia, ed è stato docente in importanti scuole, tra le quali la Yale University (dal 1982 e il 1991) e l’Accademia di Architettura di Mendrisio (dal 1996 al 2005).