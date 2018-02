Storie all'Elegance Cafè

Erodoto Project - Jazz dall’anima latina, con spiccati riferimenti alle atmosfere, ai colori, alle melodie del Bacino Mediterraneo.



Nella ventennale esperienza alla guida di Milagro Acustico, Bob Salmieri ha collaborato con musicisti provenienti prevalentemente dal Nord Africa e dalla Turchia, paese nel quale ha effettuato diversi tour e ha inciso alcuni dei suoi dischi. Questi incontri hanno fortemente influenzato il modo di comporre e di suonare il Jazz, inserendo strumenti propri della tradizione Mediorientale come il Ney o il Daf.



Il Jazz è quindi la trama nella quale si intreccia un ordito fatto di Miti del Mediterraneo, di Medioriente e di Sicilia.



Il repertorio è composto da brani originali di Salmieri e De Angelis, e da canzoni della tradizione popolare mediterranea, rivisitati in chiave jazz, che hanno come tema il viaggio e il migrare; brani come “Amara terra mia” reso celebre da Domenico Modugno o lo struggente “Ti nni vai” di Rosa Balistreri acquistano così un nuovo colore, rendendoli ancora più attuali, trovando nuovi protagonisti nei migranti che attraversano il Mediterraneo nel nostro tempo, testimoni della infinita epopea del migrare.



Erodoto Project ha presentato il suo primo Cd “Stories: Lands, Men & Gods” all’Auditorium Parco della Musica – sala Petrassi lo scorso 19 Aprile 2017.



• Bob Salmieri: Sax tenore, soprano, ney

•Alessandro de Angelis: Pianoforte

•Giampaolo Scatozza: Batteria

•Maurizio Perrone: Contrabbasso

•Carlo Colombo: Percussioni