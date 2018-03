Dal 27 marzo al 2 maggio alla Facoltà di Lettere e Filosofia de La Sapienza, gli studenti e le studentesse dell’ateneo organizzano “Storia Nostra- Cento anni di barricate a Roma”: un ciclo di 5 incontri per ripercorrere i momenti cruciali della storia di Roma contemporanea, dalla Repubblica Romana e al secondo dopoguerra.

“Roma gode, o subisce, una fama di città sorniona”, scrive Portelli nell’introduzione a L’ordine è già stato eseguito. Comunemente la vita politica della città viene ridotta alla presenza delle sedi istituzionali o, per secoli, alla sua funzione di capitale della chiesa cattolica.

Partendo dal racconto di un episodio, dalla storia di una canzone o dalla descrizione di un quartiere i nostri ospiti vi guideranno alla scoperta dell’anima ribelle e sovversiva di Roma.

Stefano Tomassini, Massimo Bucciantini, Angelo D’Orsi, Alessandro Portelli e Davide Conti ci aiuteranno nella riflessione sulla storia e sull’identità della città in cui viviamo. In un periodo in cui l’appartenenza territoriale torna ad essere costitutiva dell’identità politica proponiamo questi incontri su la “Storia Nostra” per riscoprire le radici di una città ribelle, laica, inclusiva e solidale.