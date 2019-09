Storia e Storie alla libreria Coreander: tra vita e romanzi

Metti una libreria indipendente, proprio di fronte all'obelisco di San Giovanni.

Aggiungi due autori, due romanzi storici e tanta passione. Mettici tanta vita e tante vite, ideali, amori, odi, incontri, scontri, costruzioni e distruzioni... cos'altro è, altrimenti, la Storia? Eccoti servito un venerdì pomeriggio diverso dal solito.

Segnatamente, il 27 settembre alle ore 18:00.

L'evento è ovviamente gratuito, ma oltre ai libri di cui si discute che, se vi convincono, potrete acquistare, c'è un'intera libreria per voi. Natale sembra lontano, ma il momento buono per fare i regali è proprio questo.



E ora due parole sui libri e sugli autori:



IL MAGNIFICO PERDENTE di Sonia Morganti, edito da Oakmond Publishing.



Londra, 1837.

Un uomo e un bambino s'incontrano lungo le strade affollate e fumose della città. Entrambi, per motivi diversi, sono stati costretti a lasciare l'Italia e i propri cari, entrambi hanno negli occhi la malinconia degli esuli e il coraggio dei sopravvissuti. L'uomo è Giuseppe Mazzini. Quell'incontro, nel giro di pochi anni, porterà alla nascita della scuola italiana gratuita di Hatton Garden, che concretizza gli ideali più elevati del nostro Risorgimento. Il filo della storia s'intreccia con le vite degli esuli italiani, con i loro ricordi e le loro speranze, tra delatori e nuovi amici, sostenitori e traditori, amori senza fine o senza inizio. Sullo sfondo, un'Inghilterra contraddittoria e un'Italia ancora informe, ma già molto simile alla nostra.



Il secondo sarà invece L’INVIATO DI CESARE, di Andrea Oliverio, edito da Aporema Edizioni.



Roma contro Roma, Cesare contro Pompeo: mezzo secolo prima

della nascita di Cristo, nella guerra civile che lacera la

Repubblica, a nessuno è consentito di rimanere neutrale. Lucio

Servilio Verre ha deciso da che parte stare e seguirà il proprio

generale, uscito vittorioso dalla campagna di Gallia, nella sua

lotta contro lo strapotere del Senato e dell’aristocrazia capitolina. Non tutti però hanno compiuto la stessa scelta: dall’altra parte della barricata il valoroso centurione troverà, oltre a individui senza scrupoli, vecchi compagni d’armi, decisi a sbarrargli il passo. Prima che sui campi di battaglia, la contesa si consuma all’ombra dei sette colli, ma anche in Africa, tra i vicoli angusti e pericolosi di Leptis Magna. Un messaggio da consegnare, un piccolo tesoro da custodire: per portare a termine la sua missione, Verre dovrà districarsi tra funzionari corrotti, miserabili spie, sicari sanguinari e donne misteriose.