Storia di Anna la pazza al club 55 al Pigneto

"L'attore teatrale di origini aquilane Marco Valeri torna in scena Giovedì 7 marzo alle ore 21.00 al Club 55 Pigneto di Roma con il monologo teatrale "Storia Di Anna La Pazza", una storia contadina nata dall'amore per la propria terra e per le proprie origini, tutto nasce dal fatto che il nonno dell'attore stesso produceva e vendeva vino attraversando con il suo semplice mezzo valli e poderi. Con quest'opera l'autore si confronta col filone teatrale dei narratori puri che, in Italia, si è sviluppato ed è esploso nel corso degli anni '90, e si basa sul semplice ma ricco immaginario delle favole di estrazione popolare".