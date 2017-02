Storia della moda del '900 - Conversazioni di M. Margozzi

Proseguono a Palazzo Caetani Lovatelli le conversazioni di Mariastella Margozzi sulla storia della moda del '900. In occasione del secondo incontro, che si terrà giovedì 23 febbraio alle 18,30, sarà presentata una selezione di bozzetti di moda e costume realizzati negli anni '20 e '30 dal disegnatore Ottorino Mancioli. La mostra sarà visibile sino a venerdì 3 marzo 2017 dal lunedì al venerdì ore 11-13 /15-19,30 (ingresso libero) GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO ORE 18,30 TRA LE DUE GUERRE. MODA E COSTUME Il gusto decò contagia la moda negli anni venti e fino a metà dei trenta. L'emancipazione femminile nella società si riflette nel modo di vestire. La moda sportiva - La moda e l'arte A Parigi: Madeleine Vionnet, Jean Patou e Elsa Schiaparelli. Focus su Coco Chanel. INCONTRI SUCCESSIVI: GIOVEDÌ 30 MARZO ORE 18,30 L'ALTA MODA ITALIANA DEGLI ANNI CINQUANTA. LE SARTORIE DIVENTANO MAISONS GIOVEDÌ 27 APRILE ORE 18,30 ALTA MODA E NON SOLO. DAGLI ANNI SESSANTA AGLI ANNI NOVANTA: TRENT'ANNI DI FASHION STYLE MADE IN ITALY Ogni conferenza è seguita da un piccolo aperitivo Bertolami Fine Arts - ACR Auctions Palazzo Caetani Lovatelli - Piazza Lovatelli, 1 - Roma Biglietto: € 12 - Studenti € 10 - Abbonamento all'intero ciclo di incontri € 40 Informazioni e prenotazioni: Scarlett Matassi s.matassi@bertolamifinearts.com +39 345 0825223 - +39 06 3218464 - +39 06 32609795 www.bertolamifinearts.com

